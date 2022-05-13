Российские военные обнаружили семью в подвале одной из украинских школ

Российские солдаты обнаружили семью с двумя детьми в подвале одной из школ в освобожденном от украинских боевиков городе Рубежное.

Выяснилось, что дом девятилетних сестер-близняшек и их родителей был разрушен украинским снарядом, поэтому два месяца они живут в одном из бомбоубежищ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.