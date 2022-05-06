Постпред РФ при ООН заявил, что ряд стран делают Украину плацдармом битвы с Россией

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Ряд стран накачивают Украину вооружениями и тем самым делают из нее плацдарм для битвы с Россией, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Есть люди и страны лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали все для этого с момента обретения Украиной независимости 30 лет назад – политически, идеологически. А сегодня продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями", – приводит РИА Новости слова Небензя.

Ранее постпред РФ при ООН заявлял, что Запад давно готовился к экономической войне против России. Как отметил постпред, помимо санкций, отъема частной собственности у российских граждан, которые не имеют никакого отношения к специальной военной операции, также были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 млрд долларов.

До этого Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию. По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.

