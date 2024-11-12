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12 ноября, 16:30

Политика

Дональд Трамп намерен кардинально перестроить систему образования в США

Дональд Трамп намерен кардинально перестроить систему образования в США

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Актеры Голливуда выразили разочарование победой Трампа на выборах в США

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал провести реформы образовательной системы США, которые будут включать роспуск министерства образования. Он также выразил намерение расширить доступ американских семей к частным школам, что может оказать давление на учебные заведения и заставить их пересмотреть инициативы по борьбе с расовым неравенством.

Трамп уже предлагал объединить министерства образования и труда в свой первый срок, этого так и не произошло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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