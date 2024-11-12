Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Уничтожение целей подтвердил передовой авиационный наводчик, он же координировал удар.

Всего за прошедшие сутки на этом направлении уничтожено более 300 боевиков и 20 единиц техники ВСУ. Пять украинских военных сдались в плен. По словам военных экспертов, наиболее напряженная ситуация сейчас в районе Глушковки и Суджи Курской области.

Российские войска продолжают наступать практически по всей линии боевого соприкосновения. Так, украинцы пытаются сдержать подразделения российской армии в районе Красноармейска (украинское название – Покровск) и Курахова в ДНР, но солдаты ВСУ уже сдают позиции под Купянском в Харьковской области. Там силами группировки "Запад" освобождено село Колесниковка.

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