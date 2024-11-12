Новости мира: многотысячный марш националистов прошел в Варшаве

Многотысячный марш националистов прошел в Варшаве по случаю Дня независимости Польши. По предварительным данным, в нем приняли участие почти 100 тысяч человек.

Для охраны общественного порядка правоохранители установили металлические барьеры вдоль маршрута шествия и привлекли волонтеров. За несколько часов до мероприятия ими были задержаны несколько десятков человек – у них нашли опасные предметы, запрещенные вещества и пиротехнику.

Внедорожник в китайском городе Чжухай въехал в группу людей, из-за чего погибли как минимум 10 человек, а еще 20 были госпитализированы. Трагедия случилась возле спортивного комплекса. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан полицией. За рулем был 62-летний мужчина.

Два мощных землетрясения произошло на востоке Кубы. Эпицентр находился в море у побережья острова, но угрозы цунами нет.

Толчки магнитудой 5,9 и 6,8 вызвали оползни, а также повредили дома и дороги. Затем последовали афтершоки. По словам местных жителей, в домах падала и билась посуда.

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