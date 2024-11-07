Билли Айлиш назвала победу Трампа войной против женщин и расплакалась на концерте

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Американская певица Билли Айлиш эмоционально отреагировала на победу республиканца Дональда Трампа на выборах в США, расплакавшись на сцене во время исполнения песни Your Power, пишет Life.ru.

На странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) артистка написала, что считает его выигрыш "войной против женщин". При этом за несколько дней до начала выборов Айлиш приостановила свой концерт в Атланте, чтобы поддержать кандидата от демократов Камалу Харрис.

"Времена действительно сложные, многое зависит от нас, и я уверена, что, если вы здесь и поддерживаете меня, вы поддерживаете женщин. Я надеюсь, что вы проголосуете за Камалу Харрис", – обратилась певица к своим поклонникам.

Перед началом голосования к жителям Америки обратился и американский предприниматель Илон Маск. Он заявил, что голливудские актеры сталкиваются с давлением, так как их принуждают публично поддерживать Харрис. Миллиардер уточнил, что артистам поступают звонки от неких влиятельных личностей, которые ненастойчиво предлагают проголосовать за Харрис, уточняя, что это остается их личным выбором.

Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

Джо Байден и Харрис уже поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти. Администрация США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.