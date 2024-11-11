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11 ноября, 19:30

Политика

Новости мира: марш националистов проходит в Польше

Новости мира: марш националистов проходит в Польше

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Многотысячный марш националистов проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши. По предварительным данным, собрались около 100 тысяч человек. За несколько часов до марша было задержано несколько десятков человек, у них были найдены опасные предметы и и запрещенные вещества. Кроме того, у 75 человек изъяли пиротехнику.

Экипажи "Русских витязей" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне. Самая известная российская авиагруппа высшего пилотажа выступит на новейших истребителях Су-35С и Су-30СМ. Многие элементы на этих самолетах будут демонстрироваться впервые.

В Ливане израильская армия взорвала важную для десятков тысяч мирных жителей насосную станцию Ваззани. Она расположена у одноименного источника. Удар также нанесли по резервуарам для сбора воды возле контрольно-пропускного пункта ливанских военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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