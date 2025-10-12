Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 16:30

Политика

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

В России могут создать платформу для бесплатного обмена детскими вещами

ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в Днепропетровской области

Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в сектор Газа, чтобы удостовериться в соблюдении договоренностей по прекращению огня. Накануне первая фаза соглашения была одобрена обеими сторонами. Однако на саммит в Египте, запланированный на 13 октября, движение ХАМАС заявило об отказе участвовать.

Число жертв проливных дождей в Мексике возросло до 41 человека, продолжаются поиски пропавших без вести. Наводнение вызвало массовые отключения электричества, размыло дороги и повредило сотни зданий. Для ликвидации последствий стихии задействованы более пяти тысяч военнослужащих и спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияпогодаза рубежомвидеоРоман КарловЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика