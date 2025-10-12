Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в сектор Газа, чтобы удостовериться в соблюдении договоренностей по прекращению огня. Накануне первая фаза соглашения была одобрена обеими сторонами. Однако на саммит в Египте, запланированный на 13 октября, движение ХАМАС заявило об отказе участвовать.

Число жертв проливных дождей в Мексике возросло до 41 человека, продолжаются поиски пропавших без вести. Наводнение вызвало массовые отключения электричества, размыло дороги и повредило сотни зданий. Для ликвидации последствий стихии задействованы более пяти тысяч военнослужащих и спасателей.

