"Жириновские чтения" стартовали в Москве 12 февраля. Это первый международный научно-экспертный форум. Он проходит в МГИМО и продлится 2 дня.

Мероприятия приурочены к 80-летию со дня рождения известного политика Владимира Жириновского. Его коллеги и ученики намерены не только сохранить наследие, но и развивать его уникальный метод политического прогноза. Благодаря Жириновскому сформировалась целая школа политического мышления. Последователи говорят, что он всегда учил думать шире, смотреть на процессы в динамике.

