Западные СМИ сообщают, что киевские власти готовы к решительным шагам по мирному урегулированию. По данным Financial Times, на Украине могут пройти президентские выборы и референдум по возможному мирному соглашению с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы может объявить о планах 24 февраля. Издание утверждает, что вопрос поднимается на фоне давления со стороны США, которые заинтересованы в скорейшем политическом урегулировании.

В противном случае Украина рискует потерять предложенные Штатами гарантии безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.