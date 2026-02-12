В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

В Госдуме предложили освободить учителей от обязательной проверки домашних заданий. Оценки планируют ставить только за работу в классе и контрольные, а домашние задания оставить для самостоятельного повторения материала.

Авторы инициативы считают, что такой подход снизит нагрузку на педагогов и упростит вечерний распорядок семей, где родители часто помогают детям с уроками или оплачивают услуги репетиторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.