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12 февраля, 09:00

Политика

Google изменил название Мексиканского залива в США

Google изменил название Мексиканского залива в США

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На картах Google в США Мексиканский залив переименовали в Американский. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ.

Информационная система географических названий уже обновила данные, однако в других странах сохраняется прежнее название. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум инициативу не поддержала, а эксперты напоминают, что подобные случаи уже были – например, Персидский залив в арабских странах называют Арабским.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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