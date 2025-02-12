Google изменил название Мексиканского залива в США

На картах Google в США Мексиканский залив переименовали в Американский. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ.

Информационная система географических названий уже обновила данные, однако в других странах сохраняется прежнее название. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум инициативу не поддержала, а эксперты напоминают, что подобные случаи уже были – например, Персидский залив в арабских странах называют Арабским.

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