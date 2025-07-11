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11 июля, 08:00

Политика

В России предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

В России предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

ГД приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров

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В ГД предложили оценивать работу правоохранителей по QR-коду. Полицейских хотят премировать за лайки от граждан. Обращение с просьбой об эксперименте направили главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По задумке авторов идеи после общения с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить через портал "Госуслуги" оценку его работы по пятибалльной шкале. Регулярные положительные отзывы отразятся на премии и карьерном росте. В Думе полагают, что это сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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