Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 11:45

Политика

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

ВС РФ приступили к освобождению Славяно-Краматорской агломерации

"Деньги 24": перекрытие Ормузского пролива привело к росту цен на нефть и газ

Песков заявил, что ответ на удары по Брянску определят военные

В Госдуме напомнили об ответственности за утечку рабочих данных

Российские авиаперевозчики завершат вывоз туристов из ОАЭ 11 марта

Самолеты Израиля нанесли удар по кварталу в центральной части Бейрута

В Москву прибыл второй за десять суток пассажирский самолет из Катара

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

"Интервью": Мария Захарова – о том, что сформировало ее характер

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США, пишет "Аль-Маядин". Тегеран хочет гарантий ненападения Вашингтона на исламскую республику в будущем.

Кроме того, власти решили не соглашаться на какие-либо посреднические инициативы. Также речь идет о выплате репараций и согласии с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика