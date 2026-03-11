Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США, пишет "Аль-Маядин". Тегеран хочет гарантий ненападения Вашингтона на исламскую республику в будущем.

Кроме того, власти решили не соглашаться на какие-либо посреднические инициативы. Также речь идет о выплате репараций и согласии с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.