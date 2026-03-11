Форма поиска по сайту

11 марта, 11:45

Политика

ВС РФ приступили к освобождению Славяно-Краматорской агломерации

ВС РФ приступили к освобождению самого главного участка специальной военной операции на донецком направлении – Славяно-Краматорской агломерации. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что уже освобождено порядка 83% территории ДНР, остается около 17%. По словам эксперта, в сложных климатических условиях это будет сделать непросто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав КуликЕвгения Мирошкина

