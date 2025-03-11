Эксперт рассказал, связана ли атака БПЛА на Россию с переговорами Украины и США

В Саудовской Аравии 11 марта проходят переговоры Украины и США. При этом ВСУ устроили массированную атаку на Россию в этот же день.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков рассказал, могут ли быть связаны эти два события.

По его словам, сейчас у Киева есть необходимость заявить о несогласии с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что у Украины "нет карт" на переговорах. Эксперт считает, что атака беспилотников может быть попыткой представить ситуацию не такой, какая она есть.

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