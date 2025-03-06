Лавров назвал приостановку помощи США Киеву возможностью быстро завершить конфликт

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Приостановка военной помощи Киеву со стороны Вашингтона может помочь быстро остановить украинский конфликт, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр вспомнил слова бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно было бы остановить за две недели, если бы прекратились поставки оружия украинскому режиму.

"Мы согласны с такой оценкой. Другое дело, что Жозеп Боррель тут же добавлял, что этого делать ни в коем случае нельзя", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Боррель призывал сначала нанести России стратегическое поражение, а потом уже диктовать ей условия мира, продолжил глава МИД РФ.

"Наивность подобного рода высказываний понятна. Но и сменщица господина Борреля, забыл ее фамилию (Кая Каллас. – Прим. ред.), придерживается той же самой логики", – заявил политик, добавив, что аналогичной позиции придерживается большинство европейских стран.

При этом Лавров не стал судить о длительности приостановки военной помощи, отметив, что Россия предпочитает уделять внимание задачам, которые были поставлены Владимиром Путиным. Вместе с тем он напомнил, что страна остается открытой к переговорам.

"Мы приветствовали позицию администрации (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа, который, в отличие от байденовской команды, заявил, что он хочет не войны, а мира. Мы тоже за мир", – привело слова дипломата ТАСС.

Также он обратил внимание, что приостановка помощи, включающая и запрет на передачу Киеву разведданных, подтвердила то, о чем всегда говорил Путин.

"Наш президент не раз отмечал, что без прямого участия Запада – Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии и других стран, которые предоставляют разведывательные данные и помогают использовать технологии применения этих данных для запуска дальнобойных ракет по нашей территории, украинцы этого делать не могли. Это тоже очень важное признание", – заключил Лавров.

Решение о приостановке помощи было принято Трампом 4 марта. Таким образом президент США пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

На следующий день Вашингтон приостановил передачу разведданных Киеву, чтобы добиться ответственности всех сторон за достижение мира. Кроме того, США запретили Великобритании снабжать американскими разведданными Украину.