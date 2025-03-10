Лавров: высказывания администрации Трампа по Украине "в целом обнадеживают"

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Высказывания представителей администрации президента США Дональда Трампа по Украине "в целом обнадеживают". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Новые регионы России".

"Сам хозяин Белого дома (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в нее Украины", – передает сайт МИД слова Лаврова.

По словам главы МИД РФ, американский госсекретарь Марко Рубио также говорил о многополярности и о необходимости уважать интересы всех государств. В ООН дипломаты США впервые за 3 года голосовали вместе с РФ против "одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза", добавил Лавров.

"Работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами мы по большому счету еще даже не начали", – указал министр.

По его словам, администрация Штатов делает шаги в правильном направлении, но какие-то "глубокомысленные заключения" делать пока рано.

При этом Лавров заметил, что первопричины украинского кризиса должны быть искоренены. По его словам, речь идет об устранении безопасности РФ с этого направления из-за расширения НАТО, а также о важности прекращения истребления всего, что связано с Россией.

Ранее американские СМИ писали, что Москва готова обсудить временное перемирие с Киевом при условии достижения прогресса на пути к заключению окончательного мирного соглашения. В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена уступать в ходе СВО на Украине.

