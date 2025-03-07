Politico: на саммите ЕС было гробовое молчание после вопроса о поддержке Украины

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Гробовое молчание стало ответом на вопрос, который задал премьер-министр Эстонии Кристен Михал на саммите Евросоюза по поводу оказания помощи украинской стороне. Об этом сообщает Politico.

Саммит ЕС прошел 6 марта. На нем представители европейских стран обсудили последние события на Украине и согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU).

На саммите Михал спросил, сможет ли Евросоюз заменить сокращение американскими властями помощи Украине и передачу разведданных. Однако в ответ последовало молчание.

Издание предполагает, что приостановка Вашингтоном оказания помощи Киеву оставляет "зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину", особенно в случае с разведданными и информацией о наведении высокоточного оружия.

США 4 марта приостановили оказание военной помощи Украине. Однако американский вице-президент Джей Ди Вэнс не исключил возможность возобновления поставок в случае начала мирных переговоров.

Затем Вашингтон приостановил передачу разведданных Киеву, чтобы добиться ответственности всех сторон за достижение мира. Кроме того, США запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

На этом фоне лидеры Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. По мнению СМИ, это произошло после наложения Венгрией вето на предыдущую версию документа во время недавней встречи представителей стран ЕС.

