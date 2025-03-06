Советник Трампа призвал Россию перезагрузить отношения с США

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США и РФ необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, передает РИА Новости.

По его словам, продолжение попыток изолироваться и не общаться с Москвой не является жизнеспособной стратегией.

"Подход президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией", – подчеркнул советник главы Белого дома.

Первый раунд переговоров между США и РФ состоялся 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Стороны договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио также договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они согласовали сотрудничество по вопросам общих геополитических интересов и создания механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в двусторонних отношениях.

В Стамбуле 27 февраля также состоялась встреча дипломатов России и США по поводу возобновления работы посольств. В американском Госдепе заявляли, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами.

