Рубио: США понимают, что вести переговоры с Путиным будет непросто

Фото: 123RF/diy13

В Белом доме хорошо понимают, что на переговорах Владимир Путин будет непростым партнером для Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News.

"Мы все понимаем, что Путин не будет легким переговорщиком в этом отношении. Мы все это понимаем, но мы должны, мы должны начать процесс, чтобы понять, возможно ли вообще что-то сделать", – подчеркнул глава Госдепа.

Рубио также напомнил, что Вашингтон и Москва "не разговаривали уже три года", однако теперь американская сторона намеревается выяснить, какая у россиян позиция относительно возможной сделки по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Рубио заявил, что США должны иметь отношения с Россией вне зависимости от того, нравятся ли им ее действия или нет. По его словам, Россия в любом случае остается глобальной державой с самым большим арсеналом тактического ядерного оружия в мире.

Госсекретарь отметил, что при администрации бывшего президента США Джо Байдена Вашингтон потерял контакт с Москвой, чего не было даже в худшие дни холодной войны. Он подчеркнул, что сейчас США и Россия могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, хотя конфликт на Украине остается препятствием в отношениях между странами.