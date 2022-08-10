ЕС обсудит запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

В Евросоюзе обсуждают содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Предложение уже внесено на обсуждение в ЕС. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Эстония, Латвия и Литва уже решили не выдавать туристические визы российским гражданам. А фины этот вопрос еще обсуждают.

Тем временем россияне в спешке бронируют европейские отели. По сравнению с июнем они сняли в полтора раза больше номеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.