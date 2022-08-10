Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. На специальной церемонии в Белом доме американский президент призвал и другие страны Альянса как можно скорее одобрить вступление новых членов.

США стали 23-й страной НАТО из 30, которая ратифицировала заявку Хельсинки и Стокгольма. Финны и шведы передали документы на вступление в НАТО в мае. Пока протоколы не подписали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.