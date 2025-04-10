Новости мира: главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под домашний арест

Глава Гагаузии Евгения Гуцул поблагодарила судей за решение отправить ее под домашний арест. Прокуратура Молдавии просила продлить политику срок заключения под стражей, но это требование было удовлетворено лишь частично. После заседания Гуцул заявила, что очень рада появившейся возможности провести время со своими детьми. Глава Гагаузии была задержана в конце марта в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и финансовых махинациях. Арест политика вызвал волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции.

Тем временем более 100 мирных жителей стали жертвами авиаударов США по Йемену с середины марта. Еще свыше 200 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ. Кроме того, йеменский город Ходейда подвергся новой атаке, в результате чего четыре человека погибли. Президент Штатов Дональд Трамп приказал бомбить территорию Йемена в марте. После этого он обвинил Иран в координации атак хуситов и пообещал тяжелые последствия.

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