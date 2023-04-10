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Политика

В Великобритании оценили отказ Байдена присутствовать на коронации Карла III

В Великобритании оценили отказ Байдена присутствовать на коронации Карла III

Российские военные уничтожили две группы диверсантов в ЛНР

Новый пакет антироссийских санкций могут принять в апреле

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Кадры ликвидации украинской ДРГ опубликовал военкор Поддубный

Военкор Поддубный опубликовал кадры ликвидации украинской ДРГ.

Папа Римский в традиционном пасхальном обращении вновь призвал к миру на Украине

Британские консерваторы назвали "ударом в спину" отказ президента США Джо Байдена присутствовать на коронации Карла III. На торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве в мае США будет представлять первая леди Джилл Байден.

Ранее стало известно, что американский лидер посетит Северную Ирландию 11 апреля, в годовщину Белфастского соглашения, которым закончилось многолетнее противостояние в регионе. Джо Байден проведет встречу с английским премьер-министром Риши Сунаком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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