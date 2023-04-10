В Великобритании оценили отказ Байдена присутствовать на коронации Карла III

Британские консерваторы назвали "ударом в спину" отказ президента США Джо Байдена присутствовать на коронации Карла III. На торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве в мае США будет представлять первая леди Джилл Байден.

Ранее стало известно, что американский лидер посетит Северную Ирландию 11 апреля, в годовщину Белфастского соглашения, которым закончилось многолетнее противостояние в регионе. Джо Байден проведет встречу с английским премьер-министром Риши Сунаком.

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