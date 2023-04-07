Эксперт прокомментировал призыв Ватикана объявить перемирие на Украине в честь Пасхи

Фото: 123FR/gcalin

Политолог и публицист Владимир Корнилов предположил, что Россия объявит перемирие на время Пасхи, однако оно будет односторонним. Об этом он сообщил телеканалу "360".

"В принципе, я допускаю, что и сейчас мы объявим прекращение огня на время Пасхи одностороннее, как это было на Рождество. Но, к сожалению, это совершенно не значит, что Украина будет его соблюдать", – отметил эксперт.

По его словам, "Папа Римский был бы не Папой Римским, если бы не призывал к этому". Корнилов также выразил уверенность, что Киев к перемирию не присоединится.

Ранее Папа Римский Франциск предложил объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи. По его словам, режим прекращения огня необходимо установить на две недели.

Так, никто из сторон не должен проводить наступлений или открывать огонь по позициям противника.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение Папы Римского.

КНР призывает к скорейшему возобновлению мирных переговоров России и Украины – Си Цзиньпин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!