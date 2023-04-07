В Кремле не прокомментировали заявления Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует предложение Папы Римского Франциска объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи.

"Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать", – отметил представитель Кремля.

Ранее Папа Римский Франциск предложил объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи. По его словам, режим прекращения огня необходимо установить на две недели.

Так, никто из сторон не должен проводить наступлений или открывать огонь по позициям противника.

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