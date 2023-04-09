ВС РФ взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке, которая находится к западу от Донецка. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России", – передает ТАСС слова Гагина.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" прорвались к трассе Т-0504 под Артемовском. По словам аналитиков, ЧВК "Вагнер" устроила для Вооруженных сил Украины "адскую" ночь.

В юго-западных секторах Артемовска продолжаются бои, где российские военные имеют успехи. Кроме того, ВС РФ запускают массированные штурмы в районе Ивановское-Хромовое.



Военные эксперты оценили положение ВСУ в Артемовске

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