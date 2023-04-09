В Минобороны сообщили об уничтожении групп украинских диверсантов на купянском направлении

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Военнослужащие ВС РФ из группировки войск "Запад" уничтожили на купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ и сорвали три попытки провести ротацию украинских войск. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", – приводит его слова РИА Новости.

Зыбинский добавил, что огнем российской артиллерии были сорваны три попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений на передовых позициях. Кроме того, расчеты российский зенитно-ракетных комплексов уничтожили четыре беспилотника ВСУ, среди которых "Фурия", "Валькирия", "Эльф" и "Лелека-100", сообщил начальник пресс-центра.

Он также заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы, гаубицей "Мста-Б" под командованием рядового, была уничтожена гаубица ВСУ "Д-30".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 110 военных на купянском и краснолиманском направлениях. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что российские снайперы уничтожили на южно-донецком направлении разведгруппу ВСУ. Снайперская пара подразделения специального назначения не дала украинским силам провести разведку боем.

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