Отец Илона Маска впервые прокомментировал конфликт сына с Дональдом Трампом

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол прибыл в Москву и стал участником "Форума будущего 2050", который стартовал 9 июня. В беседе с журналистами он впервые прокомментировал ситуацию между его сыном и президентом США Дональдом Трампом.

По словам Маска-старшего, политика по своей сути подразумевает полемику. Он отметил, что сейчас конфликты часто преувеличиваются в прессе и выглядят хуже, чем есть на самом деле. Кроме того, он подчеркнул, что его сын придерживается собственных принципов, но в реальном мире не всегда удается им следовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.