08 сентября, 06:30

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил поменять правила расчета транспортного налога. По его словам, граждане должны платить за интенсивность использования автомобиля, а не за факт владения им.

Миронов напомнил, что налог рассчитывается в зависимости от мощности двигателя. В результате одинаковую сумму платят и те, кто проводит целый день за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.

