Диана Гурцкая проголосовала в Общественном штабе по контролю за выборами

Более 500 тысяч человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы за первые четыре часа после старта. Это данные Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Эстрадная певица и общественный деятель Диана Гурцкая воспользовалась электронным голосованием на выборах мэра столицы.

Наблюдатели Москвы находятся на избирательных участках, а информацию от них получает штаб. По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, не обошлось без атак на оператора СМС-сообщений. Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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