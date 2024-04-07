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07 апреля, 12:30

Политика

Новости мира: Мексика приостановила отношения с Эквадором после штурма посольства

Новости мира: Мексика приостановила отношения с Эквадором после штурма посольства

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В Эквадоре силовики штурмовали мексиканское посольство, чтобы задержать бывшего вице-президента Хорхе Гласа. В ночь на 6 апреля полицейские силой проникли в здание и увезли политика, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря 2023 года. После штурма посольства Мексика объявила о приостановлении дипломатических отношений с Эквадором.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею Франции о возможной отправке войск на Украину. Об этом он заявил в эфире новостного телемарафона.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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