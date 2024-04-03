В ходе переговоров Шойгу и Лекорню отмечена готовность к диалогу по Украине

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В ходе прошедших 3 апреля переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

В Минобороны рассказали, что телефонные переговоры состоялись по настойчивой просьбе французской стороны.

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на Стамбульской мирной инициативе", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что проведение встречи в Женеве по Украине без участия РФ не имеет смысла.

Отмечается, что в ходе разговора Шойгу указал, что в случае отправки французских войск на Украину это создаст проблемы для самой Франции.

О телефонном разговоре глав оборонных ведомств РФ и Франции стало известно 3 апреля. Во время разговора Лекорню решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле", а также выразил солидарность с семьями погибших. Он сообщил, что Франция готова к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.