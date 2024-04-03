Макрон не будет обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине – WSJ

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В случае если Франция отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, вмешательства сил НАТО или США не потребуется, сообщил своим союзникам французский лидер Эммануэль Макрон. Его слова передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, после того как Макрон предложил отправить военных на Украину, администрация Джо Байдена была обеспокоена тем, что Москва может атаковать любые французские войска в зоне СВО. По мнению источника, это могло бы привести к вовлечению в конфликт Франции и, возможно, других западных стран.

Газета отмечает, что перспектива присутствия западного персонала на Украине подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет из-за российского удара.

В конце февраля Макрон заявил, что исключать возможность отправки войск на Украину нельзя. Он также не стал отрицать, что Франция может провести на Украине наземную операцию.

