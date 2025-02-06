Трамп решил лишить финансирования USAID

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование агентства USAID, которое, по словам республиканцев, использовалось демократами для продвижения своих интересов. Теперь средства не будут выделяться медиа и общественным организациям, поддерживавшим оппонентов экс-президента.

Ранее выяснилось, что USAID направляло миллионы долларов на продвижение американских ценностей за рубежом, в том числе на адаптацию детских программ и финансирование крупных изданий. Теперь агентство прекратит свою деятельность в нынешнем формате.

Трамп и его сторонники называют это шагом к укреплению республиканского влияния и демонтажу демократического наследия.

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