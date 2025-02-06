Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 15:30

Политика

Трамп решил лишить финансирования USAID

Трамп решил лишить финансирования USAID

Песков заявил, что оценивать реконструкцию Большого Московского цирка должны москвичи

Новости мира: Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

ВС РФ освободили село Новомлынск в Харьковской области

Борисова освободили от должности гендиректора "Роскосмоса"

Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

Освобожденные из плена российские военные прибыли в Москву

Новости мира: жители устроили мемориал на месте стрельбы в школе Швеции

150 российских военнослужащих вернулись из плена

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование агентства USAID, которое, по словам республиканцев, использовалось демократами для продвижения своих интересов. Теперь средства не будут выделяться медиа и общественным организациям, поддерживавшим оппонентов экс-президента.

Ранее выяснилось, что USAID направляло миллионы долларов на продвижение американских ценностей за рубежом, в том числе на адаптацию детских программ и финансирование крупных изданий. Теперь агентство прекратит свою деятельность в нынешнем формате.

Трамп и его сторонники называют это шагом к укреплению республиканского влияния и демонтажу демократического наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоРоман КарловАлина ГилеваМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика