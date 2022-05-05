Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Минобороны России показало действия вертолетов Ка-52 в ночных условиях. Летчики нанесли удары по по опорному пункту ВСУ. Также была уничтожена бронетехника.

Кроме боевых вылетов, армейскую авиацию используют для сопровождения колонн, доставки десанта, военных грузов и поддержки с воздуха подразделений, которые работают на земле.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.