США не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины – Госдепартамент

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Соединенные Штаты не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о позиции США в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.

"Я знаю, что есть много спекуляций по поводу того, что русские могут сделать или не сделать на 9 мая. Но я могу сказать, что 8 и 9 мая являются важными датами не только для русских, но и для всей Европы, а также для США", – приводит ТАСС слова представителя Госдепа.

Он добавил, что США с союзниками и партнерами продолжат помогать Украине и оказывать давление на российское руководство.

Ранее сообщалось, что Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти подозревают в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.

В Вашингтоне считают, что данные лица были участниками сговора, связанного с "подрывными действиями" якобы в целях получения Россией стратегической выгоды посредством незаконного доступа к компьютерам.

Также глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не сдержит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе.

По его словам, наращивание военной силы на востоке Европы направлено на укрепление защиты Альянса.

Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

