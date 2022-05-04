США не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины – Госдепартамент

Фото: depositphotos/etienjones
Соединенные Штаты не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о позиции США в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.
"Я знаю, что есть много спекуляций по поводу того, что русские могут сделать или не сделать на 9 мая. Но я могу сказать, что 8 и 9 мая являются важными датами не только для русских, но и для всей Европы, а также для США", – приводит ТАСС слова представителя Госдепа.
Он добавил, что США с союзниками и партнерами продолжат помогать Украине и оказывать давление на российское руководство.
Ранее сообщалось, что Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти подозревают в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.
В Вашингтоне считают, что данные лица были участниками сговора, связанного с "подрывными действиями" якобы в целях получения Россией стратегической выгоды посредством незаконного доступа к компьютерам.
Также глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не сдержит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе.
По его словам, наращивание военной силы на востоке Европы направлено на укрепление защиты Альянса.
Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Госдеп США пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: