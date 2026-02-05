В ГД предложили запретить завышение цен на такси в непогоду

Депутаты Государственной думы предложили запретить завышение цен на услуги такси в пиковые часы и во время непогоды. С соответствующей инициативой они обратились в министерство транспорта и Федеральную антимонопольную службу.

По словам авторов предложения, действующая система динамического ценообразования автоматически повышает стоимость поездок при росте спроса, технических сбоях или ухудшении дорожной обстановки. В результате тариф может в несколько раз превышать базовый.

