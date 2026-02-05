В Госдуме предложили обязать устанавливать камеры в лифтах жилых домов

В Госдуме предложили сделать обязательной установку камер видеонаблюдения во всех лифтах, в первую очередь в новостройках. Авторы инициативы считают, что это повысит безопасность жильцов и поможет сохранить оборудование от вандализма. Предложение уже направлено в Минстрой России.

Как показывает практика, записи с камер помогают не только поддерживать порядок, но и раскрывать преступления. Большинство опрошенных москвичей поддерживают эту меру, однако некоторые жильцы выражают опасения о возможном вмешательстве в личное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.