Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 08:15

Политика

В Госдуме предложили обязать устанавливать камеры в лифтах жилых домов

В Госдуме предложили обязать устанавливать камеры в лифтах жилых домов

В Абу-Даби пройдет второй раунд переговоров России, Украины и США

Новости мира: с фрески в Риме удалили лицо ангела, похожего на премьера Италии

МИД ОАЭ опубликовал фотографии со второго раунда переговоров в Абу-Даби

Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в ОАЭ 4 февраля

Товарооборот России и Китая третий год подряд превышает 200 млрд долларов

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонних отношений по видеосвязи

Новый раунд переговоров Россия – США – Украина начался в Абу-Даби

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Венесуэльцы потребовали освобождения Николаса Мадуро

В Госдуме предложили сделать обязательной установку камер видеонаблюдения во всех лифтах, в первую очередь в новостройках. Авторы инициативы считают, что это повысит безопасность жильцов и поможет сохранить оборудование от вандализма. Предложение уже направлено в Минстрой России.

Как показывает практика, записи с камер помогают не только поддерживать порядок, но и раскрывать преступления. Большинство опрошенных москвичей поддерживают эту меру, однако некоторые жильцы выражают опасения о возможном вмешательстве в личное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАртем Смахтин

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика