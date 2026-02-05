В Абу-Даби пройдет второй раунд переговоров России, Украины и США

В Абу-Даби пройдет второй раунд закрытых переговоров с участием России, Украины и США 5 февраля. Встреча состоится на той же площадке, что и в январе, в строго конфиденциальном режиме.

Для прессы министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало четыре фотографии. Российскую делегацию возглавляет глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.