В КНР поддержали усилия по достижению мира на Украине

В Пекине заявили, что поддерживают все усилия, нацеленные на достижение мира на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что надеется на достижение справедливого и долгосрочного соглашения, которое устроит все стороны конфликта.

Причем прийти к нему нужно путем диалога и переговоров. Украинскую тему подняли во время государственного визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.