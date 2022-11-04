МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

Эксперты МАГАТЭ не зафиксировали признаков незаявленной ядерной деятельности на Украине. Об этом сообщает агенство Reuters. Инспекцию проводили на трех объектах.

Причиной проверки стали заявления российской стороны о готовящейся "грязной бомбе", которую может применить украинская сторона. Москва перечислила объекты, где могли вестись работы по ее подготовке. МАГАТЭ отправила инспекторов на некоторые из них.

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