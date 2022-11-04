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МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

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Эксперты МАГАТЭ не зафиксировали признаков незаявленной ядерной деятельности на Украине. Об этом сообщает агенство Reuters. Инспекцию проводили на трех объектах.

Причиной проверки стали заявления российской стороны о готовящейся "грязной бомбе", которую может применить украинская сторона. Москва перечислила объекты, где могли вестись работы по ее подготовке. МАГАТЭ отправила инспекторов на некоторые из них.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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