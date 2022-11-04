09:15Политика
МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине
Эксперты МАГАТЭ не зафиксировали признаков незаявленной ядерной деятельности на Украине. Об этом сообщает агенство Reuters. Инспекцию проводили на трех объектах.
Причиной проверки стали заявления российской стороны о готовящейся "грязной бомбе", которую может применить украинская сторона. Москва перечислила объекты, где могли вестись работы по ее подготовке. МАГАТЭ отправила инспекторов на некоторые из них.
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