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04 июня, 07:15

Политика

Размер маткапитала за первого ребенка в России могут увеличить на 1 млн рублей

Размер маткапитала за первого ребенка в России могут увеличить на 1 млн рублей

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Размер материнского капитала за первого ребенка могут увеличить на 1 миллион рублей. С таким предложением выступили в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. На данный момент сумма составляет 690 тысяч рублей.

Однако родить первенца нужно будет до 24 лет. Как считают депутаты, такая поддержка пригодилась бы молодой семье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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