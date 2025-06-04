Размер маткапитала за первого ребенка в России могут увеличить на 1 млн рублей

Размер материнского капитала за первого ребенка могут увеличить на 1 миллион рублей. С таким предложением выступили в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. На данный момент сумма составляет 690 тысяч рублей.

Однако родить первенца нужно будет до 24 лет. Как считают депутаты, такая поддержка пригодилась бы молодой семье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.