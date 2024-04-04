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04 апреля, 07:30

Политика

Новости мира: Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал запросы об интервью

Новости мира: Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал запросы об интервью

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Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбу американского журналиста Такера Карлсона об интервью. Об этом на своих ресурсах заявил журналист. Речь об истории, которая началась в феврале 2024 года. Такер Карлсон общался с Владимиром Путиным в течение двух часов, запись разговора только за неделю в соцсетях набрала свыше 200 миллионов просмотров. Тогда Карлсона обвинили в работе на Кремль. Чтобы доказать свою непредвзятость, журналист сообщил о готовности взять интервью у Зеленского. Однако в Киеве решили не идти на контакт с журналистом.

Крупнейший производитель чипов на Тайване заявил, что сумел после мощнейших землетрясений восстановить производство на 70%. Дело в том, что продукция завода уязвима к малейшей вибрации. Компания поставляет микросхемы для смартфонов Apple, топовых видеокарт, игровых приставок и многой другой техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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