Новости мира: Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал запросы об интервью

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбу американского журналиста Такера Карлсона об интервью. Об этом на своих ресурсах заявил журналист. Речь об истории, которая началась в феврале 2024 года. Такер Карлсон общался с Владимиром Путиным в течение двух часов, запись разговора только за неделю в соцсетях набрала свыше 200 миллионов просмотров. Тогда Карлсона обвинили в работе на Кремль. Чтобы доказать свою непредвзятость, журналист сообщил о готовности взять интервью у Зеленского. Однако в Киеве решили не идти на контакт с журналистом.

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