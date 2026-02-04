В Абу-Даби начали готовиться к новому раунду переговоров Россия – США – Украина

В Абу-Даби готовятся к новому раунду переговоров в формате Россия – США – Украина. Менее часа назад в столице ОАЭ приземлился самолет спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Он примет участие во встрече вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером.

Российская делегация прибыла на место еще ночью 4 февраля.

Первый раунд переговоров прошел в Абу-Даби 23–24 января, где обсуждались территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля.

