"Новости дня": в Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными

В Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными. В первую очередь предлагают сделать обязательной регистрацию всех кошек и собак в базе данных, а также маркировать их, например, ошейником, биркой или чипом.

Заводчики также будут под контролем. Специальные организации начнут вести учет питомцев и выдадут родословные свидетельства. Без этих документов продажа будет запрещена.

Такие правила нужны для того, чтобы легче найти потерявшихся животных, снизить количество бездомных кошек и собак, а также для борьбы с недобросовестными заводчиками. Новые правила могут заработать осенью 2026 года.

