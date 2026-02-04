В ГД создали рабочую группу по контролю за продуктами со стимуляторами нервной системы

В Госдуме создана рабочая группа, которая займется определением списка продуктов, содержащих компоненты, стимулирующие нервную систему. Также группа будет контролировать продажу таких товаров.

По словам депутатов, на рынке постоянно появляются новые продукты с кофеином, таурином и другими стимулирующими добавками. К ним относятся, в частности, энергетические напитки, мороженое и конфеты.

