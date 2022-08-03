Лавров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Соединенные Штаты пытаются доказать миру свою безнаказанность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон на ровном месте создает раздражающую ситуацию для Пекина, прекрасно понимая, что для Китая этот визит неприемлем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

