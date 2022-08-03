Пелоси назвала свою должность причиной "шумихи" вокруг ее визита на Тайвань

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объяснила, с чем связано повышенное внимание к ее визиту на Тайвань, передает ТАСС.

"Полагаю, они (власти КНР. – Прим. ред.) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом", – заявила Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань накануне, 2 августа. Ее самолет приземлился в аэропорту Тайбэя вечером. По приезде спикер Палаты представителей заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Нэнси Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

